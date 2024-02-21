Решение принято: всех, у кого есть дача или огород, ждет новый сюрприз в марте

В марте владельцев дач и огородных участков в России ждет важное событие: будут объявлены итоги переоценки кадастровой стоимости их недвижимости. Об этом сообщают ряд СМИ. Уточняется, что этот процесс, активно проводившийся последние два года, охватил дачные участки по всей стране, обещая внести коррективы в стоимость объектов и влияя на размер налогов, которые им предстоит платить.

Специалисты подчеркивают важность этого момента, отмечая, что для многих регионов актуализация данных о кадастровой стоимости происходит впервые за долгий период — в некоторых случаях последние изменения вносились еще в 2007 или 2013 годах. Таким образом, новая оценка отразит реальную рыночную стоимость дачных участков, что, по предварительным данным, приведет к их значительному удорожанию в большинстве регионов.