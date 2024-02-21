Решение принято: всех, у кого есть дача или огород, ждет новый сюрприз в марте
- 15:05 21 февраля
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- Служба новостей
В марте владельцев дач и огородных участков в России ждет важное событие: будут объявлены итоги переоценки кадастровой стоимости их недвижимости. Об этом сообщают ряд СМИ. Уточняется, что этот процесс, активно проводившийся последние два года, охватил дачные участки по всей стране, обещая внести коррективы в стоимость объектов и влияя на размер налогов, которые им предстоит платить.
Специалисты подчеркивают важность этого момента, отмечая, что для многих регионов актуализация данных о кадастровой стоимости происходит впервые за долгий период — в некоторых случаях последние изменения вносились еще в 2007 или 2013 годах. Таким образом, новая оценка отразит реальную рыночную стоимость дачных участков, что, по предварительным данным, приведет к их значительному удорожанию в большинстве регионов.
Результаты переоценки будут опубликованы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), предоставляя каждому собственнику доступ к обновленным данным о стоимости его имущества. Важно отметить, что изменение кадастровой стоимости непосредственно повлияет на размер налога на имущество. Однако, как уточняют эксперты, не стоит автоматически ожидать увеличения налоговых отчислений, поскольку на окончательный расчет влияют и другие факторы, в том числе наличие льгот, позволяющих снизить налоговую нагрузку.
Таким образом, предстоящее объявление итогов переоценки является важным событием для владельцев дач и огородных участков, требующим внимательного изучения полученной информации и возможной корректировки финансового планирования в связи с возможными изменениями в стоимости имущества и размере налогов, пишет sevastopolmedia.ru.