Вводится полный запрет: новое правило для всех, у кого есть дача и огород

Если у вас есть дача или загородный дом, то вам следует знать о новых правилах, которые начнут действовать в России с 2024 года. Эти правила касаются времени, которое вы можете проводить на своем участке.

Теперь установлены конкретные даты. По новым правилам, это с 1 апреля по 1 октября. Также более четко определены понятия "индивидуальный жилой дом" и "загородный дом". Если ваш дом оборудован всеми необходимыми удобствами и коммуникациями, вы можете проживать в нем в течение всего года.