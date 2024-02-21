Домашние вампиры: шесть вещей в доме, которые крадут ваше здоровье, они есть у всех

Какие домашние предметы могут повредить вашему здоровью? Перечислим их все, не забыв о популярных девайсах, очистителях и гигиенических средствах. Вот несколько наиболее опасных предметов, которые могут находиться у вас дома, нанося ущерб вам и вашим близким.

Антипригарная посуда: Посуда с антипригарным покрытием содержит политетрафторэтилен (ПТФЭ), который может выделять токсичные газы при высокой температуре. Это может иметь негативное воздействие на органы, такие как печень и почки.