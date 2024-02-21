Домашние вампиры: шесть вещей в доме, которые крадут ваше здоровье, они есть у всех
- 11:05 21 февраля
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- Служба новостей
Какие домашние предметы могут повредить вашему здоровью? Перечислим их все, не забыв о популярных девайсах, очистителях и гигиенических средствах. Вот несколько наиболее опасных предметов, которые могут находиться у вас дома, нанося ущерб вам и вашим близким.
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Антипригарная посуда: Посуда с антипригарным покрытием содержит политетрафторэтилен (ПТФЭ), который может выделять токсичные газы при высокой температуре. Это может иметь негативное воздействие на органы, такие как печень и почки.
Освежители воздуха: Освежители воздуха содержат фталаты и другие опасные химические вещества, которые могут вызвать повреждение легких, почек и центральной нервной системы. Они также могут повлиять на гормональный баланс и увеличить риск развития рака.
Нафталиновые шарики: Нафталин, используемый в нафталиновых шариках, может вызывать тошноту, головокружение и затрудненное дыхание при вдыхании. Он также был связан с развитием рака у животных.
Антибактериальные мыла: Антибактериальные мыла могут способствовать развитию устойчивости к антибиотикам у бактерий и повреждению кожи и слизистых оболочек.
Очистители воздуха: Кислотные очистители воздуха могут вызывать ожоги кожи и глаз при контакте с ними. Они также могут быть опасными для окружающей среды и повреждать легкие и дыхательные пути.
Увлажнители воздуха: Некоторые увлажнители воздуха могут накапливать минералы и вызывать повреждение легких, особенно у младенцев.
Важно помнить, что правильное использование и соблюдение инструкций производителя могут снизить риск повреждения здоровья. Если у вас есть опасения относительно конкретных домашних предметов, рекомендуется проконсультироваться с врачом или специалистом в области здоровья и безопасности.