Проектировать новый перинатальный центр в Сыктывкаре начнут в апреле этого года

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Перинатальный центр в Коми не могут начать проектировать из-за «плохой» земли в Сыктывкаре, сообщает Комиинформ. Планировалось начать работы в 2023 году, однако на сегодняшний день контракт с подрядчиком еще не заключен. На встрече в Общественной палате Коми 20 февраля министр ЖКХ Республики Коми Андрей Чибисов прояснил ситуацию: "Подрядчик сменил уже три участка из-за их непригодности. Все они либо имеют неправильную форму, либо сильно обременены инженерными сетями".

Первый участок обладал X-образной формой и был пересечен семью линиями электропередач (ЛЭП). Снос и перенос этих сетей обошлись бы в 1,5 миллиарда рублей, что сделало его неприемлемым вариантом.

Второй участок был отклонен из-за ограничений, связанных с объектами культурного наследия. Третий участок, который предполагается объединить из территорий, принадлежащих различным государственным учреждениям, потенциально может вместить здание перинатального центра.

Однако процедура изъятия этих земель и согласования с их нынешними владельцами может занять значительное время. Министр Чибисов заявил, что планирует заключить контракт на проектирование в апреле-мае этого года.