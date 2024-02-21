В Сыктывкаре вручили благодарственные письмами волонтерам за сбор подписей в поддержку Путина
- 06:30 21 февраля
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- Елизавета Петрова
В Сыктывкаре состоялось торжественное вручение региональных писем волонтерам, принявшим активное участие в сборе подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах.
Процесс сбора подписей, официально стартовавший 23 декабря 2017 года и завершившийся 21 января 2018 года, стал кульминацией масштабной общественной кампании, организованной инициативной группой граждан.
На финальном этапе, в ходе так называемого Единого дня сбора подписей, который прошел 16 января на всех избирательных участках страны, волонтеры продемонстрировали исключительную активность и энтузиазм.
В церемонии вручения благодарственных писем приняли участие высокопоставленные представители руководства региона, в том числе:
- Алексей Тиранов, заместитель директора Усть-Цилемской кадетской СОШ им. Героя России В.Н. Носова и доверенное лицо кандидата Владимира Путина;
- Галина Лапшина, руководитель союза женщин Республики Коми, заместитель председателя Общественной палаты РК;
- Геннадий Левицкий, генеральный продюсер телеканала "Юрган", заместитель председателя Общественной палаты Республики Коми.
Геннадий Левицкий отметил, что свыше трех миллионов собранных подписей, представленных в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, стали абсолютным рекордом кампании. Около 15 тысяч из них были собраны и отправлены со стороны Республики Коми в федеральный штаб общественной поддержки.
"При этом большинство подписей были оформлены безупречно, без каких-либо нарушений, что свидетельствует о высокой ответственности и добросовестности волонтеров, неравнодушных к судьбе страны", - подчеркнул он.
Заслуженные награды от Центрального избирательного штаба Российской Федерации удостоилась Екатерина Бугаева. Письмо с выражением признательности подписали сопредседатели федерального штаба: герой ДНР Артем Жога, врач, герой РФ Марьяна Лысенко и актер российского театра и кино Владимир Машков.
Кроме того, благодарственными письмами от регионального избирательного штаба были отмечены следующие волонтеры:
- Анна Ларионова;
- Мария Слабикова;
- Анастасия Озаровская;
- Василий Габов;
- Галина Филиппова;
- Дарья Казаринова;
- Богдан Маклаков;
- Сергей Коинов;
- Максим Расов;
- Денис Сметанин;
- Егор Штейнле;
- Валерия Белякова.
Согласно официальной статистике, на территории Республики Коми было собрано более 88 тысяч подписей в поддержку Владимира Путина, что значительно превысило необходимый для регистрации кандидата порог в 300 тысяч подписей.
В своем выступлении Алексей Тиранов, доверенное лицо Владимира Путина, выразил глубокую признательность волонтерам за их самоотверженный труд, отметив, что именно благодаря их усилиям высокий уровень поддержки кандидатуры действующего президента был продемонстрирован на территории всей страны.