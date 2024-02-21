В Сыктывкаре вручили благодарственные письмами волонтерам за сбор подписей в поддержку Путина

В Сыктывкаре состоялось торжественное вручение региональных писем волонтерам, принявшим активное участие в сборе подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах.

Процесс сбора подписей, официально стартовавший 23 декабря 2017 года и завершившийся 21 января 2018 года, стал кульминацией масштабной общественной кампании, организованной инициативной группой граждан.

На финальном этапе, в ходе так называемого Единого дня сбора подписей, который прошел 16 января на всех избирательных участках страны, волонтеры продемонстрировали исключительную активность и энтузиазм.

В церемонии вручения благодарственных писем приняли участие высокопоставленные представители руководства региона, в том числе:

Алексей Тиранов, заместитель директора Усть-Цилемской кадетской СОШ им. Героя России В.Н. Носова и доверенное лицо кандидата Владимира Путина;

Галина Лапшина, руководитель союза женщин Республики Коми, заместитель председателя Общественной палаты РК;

Геннадий Левицкий, генеральный продюсер телеканала "Юрган", заместитель председателя Общественной палаты Республики Коми.

Геннадий Левицкий отметил, что свыше трех миллионов собранных подписей, представленных в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, стали абсолютным рекордом кампании. Около 15 тысяч из них были собраны и отправлены со стороны Республики Коми в федеральный штаб общественной поддержки.