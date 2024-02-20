Главный тренер сыктывкарской "НИКИ" уволился

Главный тренер женского баскетбольного клуба "НИКА-ЛУЗАЛЕС" из Сыктывкара Александр Васин покинул свой пост по соглашению сторон. Васин возглавил команду в феврале 2021 года и за это время добился значительных успехов.

Под его руководством "НИКА" завоевала серебряные медали Европейской женской баскетбольной лиги, выступала в финале Кубка России и дважды боролась за бронзовые медали Премьер-лиги. Приход Васина стал поворотным моментом для "НИКИ".