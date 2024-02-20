Главный тренер сыктывкарской "НИКИ" уволился
- 18:24 20 февраля
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- Елизавета Петрова
Главный тренер женского баскетбольного клуба "НИКА-ЛУЗАЛЕС" из Сыктывкара Александр Васин покинул свой пост по соглашению сторон. Васин возглавил команду в феврале 2021 года и за это время добился значительных успехов.
Под его руководством "НИКА" завоевала серебряные медали Европейской женской баскетбольной лиги, выступала в финале Кубка России и дважды боролась за бронзовые медали Премьер-лиги. Приход Васина стал поворотным моментом для "НИКИ".
Под его руководством команда обрела стабильность, улучшила игровые показатели и стала претендовать на высокие места во всех турнирах. Его тренерские навыки и умение мотивировать игроков сыграли ключевую роль в успехах клуба.
До конца сезона обязанности главного тренера "НИКИ" возложены на Ольгу Доронину, которая ранее была ассистентом Васина. До этого она возглавляла молодежную команду клуба и помогала ей добиться хороших результатов.