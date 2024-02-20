Под Сыктывкаром утонул мужчина: он погиб на озере Выльты
- 18:05 20 февраля
- 16+
- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Под Сыктывкаром погиб мужчина в результате несчастного случая на озере Выльты. Об этом сообщает БНК.
19 февраля около 16 часов в поселке Краснозатонский под Сыктывкаром произошла трагедия на озере Выльты. По предварительным данным, мужчина утонул. Как сообщил источник в следственных органах, смерть не носит криминальный характер.
Водоем, известный как озеро Выльты, является популярным местом для рыбалки и отдыха среди местных жителей. Однако в последние дни наблюдаются неблагоприятные погодные условия со снегом и сильным ветром, ухудшающие видимость и создающие опасные условия на льду.