Поцелованные богом: названы самые счастливые детские имена этого года

Каждый год родители придумывают имена для своих малышей, и причины выбора могут быть разными. Некоторые родители выбирают имена, основываясь на созвучии с фамилией и отчеством, другие называют детей в честь родственников, а третьи могут выбирать имя из интернета. В статье на сайте "marieclaire" астрологи предлагают имена, которые, по их мнению, принесут счастье детям, родившимся в год Дракона.

Год Дракона считается особенным в китайской культуре, и дети, рожденные в этот год, считаются сильными, ответственными и полными жизни. Они могут быть немного эгоцентричными, но с возрастом осознают свои жизненные ценности. Энергия Дракона сильно влияет на самочувствие и характер людей, рожденных в этот год.