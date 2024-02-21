Поцелованные богом: названы самые счастливые детские имена этого года
- 07:30 21 февраля
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- Служба новостей
Каждый год родители придумывают имена для своих малышей, и причины выбора могут быть разными. Некоторые родители выбирают имена, основываясь на созвучии с фамилией и отчеством, другие называют детей в честь родственников, а третьи могут выбирать имя из интернета. В статье на сайте "marieclaire" астрологи предлагают имена, которые, по их мнению, принесут счастье детям, родившимся в год Дракона.
Год Дракона считается особенным в китайской культуре, и дети, рожденные в этот год, считаются сильными, ответственными и полными жизни. Они могут быть немного эгоцентричными, но с возрастом осознают свои жизненные ценности. Энергия Дракона сильно влияет на самочувствие и характер людей, рожденных в этот год.
Астрологи рекомендуют выбирать имена с "огненным" или "солнечным" значением для детей, рожденных в год Дракона. Некоторые примеры женских имён: Агния, Аврора, Алена, Зара, Илона. А среди мужских имён: Айдан, Кай, Локи, Серафим, Тайсон, Феникс.
Также можно выбирать имена с королевским или властным значением. Некоторые примеры женских имён: Алиса, Стефания, Виктория, Владислава, Василиса, Глория. А среди мужских имён: Валдай, Василий, Владимир, Владислав, Евдоким, Кирилл.
Имена со значениями "первый", "золотой" или "красный" также могут быть подходящими. Некоторые примеры женских имён: Злата, Динара, Роза, Ева, Лилит. А среди мужских имён: Арнольд, Адам, Аврелий, Златослав, Златан.