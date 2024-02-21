Всего один раз удобрить этим грядку весной, и клубника пойдет в нескончаемый рост

Как только весеннее тепло начинает возвращаться на наши участки, каждый дачник задумывается о подготовке почвы и посадке рассады. Одной из любимых ягод, безусловно, является клубника. Существует эффективный метод подкормки, благодаря которому клубника не только активно пойдет в рост, но и порадует обильным урожаем. Опытные дачники поделились секретом, как добиться нескончаемого роста клубники всего одной подкормкой весной.

По словам экспертов, ключ к успеху заключается в использовании куриного помета как основного удобрения для подкормки клубничных грядок. Этот натуральный продукт является источником азота, фосфора и калия — основных элементов, необходимых для здорового и активного роста клубники.