В этой рыбе обнаружили высокое содержание ртути: убьет печень, мозг и сердце
- 00:10 21 февраля
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- Служба новостей
Рыба является вкусным и питательным продуктом, богатым белком, жирными кислотами, витаминами и минералами. Однако некоторые виды рыбы могут содержать высокие концентрации ртути, что может быть вредно для здоровья, пишет ngnovoros.ru.
Ртуть является токсичным элементом, который может негативно влиять на сердце, печень, мозг и нервную систему. Поэтому беременным женщинам рекомендуется избегать употребления рыбы с высоким содержанием ртути, чтобы не нанести вред развитию плода.
Некоторые виды рыбы, такие как королевская скумбрия, большеглазый тунец, рыба-меч и акула, известны своим высоким содержанием ртути, и их употребление следует ограничить. Детям и беременным женщинам также не рекомендуется употреблять морского окуня, палтуса и тунца.
Однако существуют виды рыбы с низким содержанием ртути, которые могут быть безопасными и полезными для употребления. К ним относятся дикий лосось, сардины, минтай, сельдь, радужная форель, атлантическая скумбрия, мидии, устрицы и анчоусы. Эти виды рыбы богаты Омега-3 и могут быть хорошим выбором для поддержания здорового образа жизни.
Важно следить за качеством и составом рыбных продуктов, чтобы сделать правильный выбор и поддерживать свое здоровье. Рекомендуется обращаться к надежным поставщикам и при необходимости проконсультироваться с врачом или диетологом, чтобы получить рекомендации по употреблению рыбы и избежать негативных последствий от высокого содержания ртути.