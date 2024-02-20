В этой рыбе обнаружили высокое содержание ртути: убьет печень, мозг и сердце

Рыба является вкусным и питательным продуктом, богатым белком, жирными кислотами, витаминами и минералами. Однако некоторые виды рыбы могут содержать высокие концентрации ртути, что может быть вредно для здоровья, пишет ngnovoros.ru.

Ртуть является токсичным элементом, который может негативно влиять на сердце, печень, мозг и нервную систему. Поэтому беременным женщинам рекомендуется избегать употребления рыбы с высоким содержанием ртути, чтобы не нанести вред развитию плода.