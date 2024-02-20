Полнолуние 24 февраля меняет судьбы: одним знакам развод или свадьба, другим кресло начальника

Полнолуние 24 февраля кардинально изменит жизнь трех знаков зодиака. Одним светит должность начальника, другим свадьба, либо развод. Гороскоп опубликовали на сайте wday.ru. Близнецы

Для Близнецов наступает переломный момент, особенно в таких ключевых сферах, как семья и недвижимость. Полнолуние в Деве происходит в вашем секторе жилья, в более глубоком смысле он отвечает за фундамент. Это время, когда может произойти переосмысление и изменение основ, на которых строится ваша жизнь. Возможно, Близнецам предстоит принять ключевое решение, связанное с жильем, например, купить или продать дом, или же это может касаться изменений в личных отношениях, таких как вступление в брак или развод.

Дева

Полнолуние в этот раз будет в вашем знаке, что принесет возможность кардинально изменить жизнь. Эти изменения могут касаться как личных отношений, так и профессиональной сферы. Особенностью этого периода является то, что полнолуние активизирует сферу ваших отношений. Важные решения будут приняты в ходе общения с другими людьми. Для некоторых представителей знака это время может ознаменоваться важными событиями, связанными со здоровьем, включая медицинские обследования. А еще вам могут сообщить диагноз.

Стрелец