Синоптики пообещали россиянам "сумасшедшую весну": прогноз на март, апрель и май
- 19:00 20 февраля
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- Служба новостей
Пока большинство синоптиков точно не могут сказать, что будет с погодой этой весной. Но почти все они заявляют, что климатическая весна в этом году придет в Россию без опозданий.
Так, согласно прогнозам Гидрометцентра, уже в самом начале марта на больше части территории России будет светить солнце, а градусники покажут стабильный плюс.
Впрочем, радоваться рано - метеорологи предупреждают, что, начиная с середины марта с погодой начнёт твориться, что-то малообъяснимое - вернутся морозы, снежные осадки и сильный ветер.
Согласно долгосрочным прогнозам синоптиков, ориентировочно 15−16 марта испортится погода в регионах Центрального федерального округа. Например, в Москве, Подмосковье, Твери, Рязани, Туле, Владимире и Калуге вероятно падение температурного фона до минус 4−6.
Неожиданная погода ожидается в России и в апреле. Мало того, что сохранится вероятность морозов, как утверждают сейчас синоптики, так ещё такая странная, мягко говоря, метеорологическая обстановка для середины весны будет сопровождаться обильными осадками в виде града и под аккомпанемент сильного ветра.
Почти весь апрель переменная облачность, частые дожди, перепады температурного фона ждут Москву, Владимир, Рязань, а также Петербург, Новгород и Псков.
Климатическая ситуация в конце весны продолжит удивлять россиян. Если в регионах Северо-западного федерального округа в мае осадки прекратятся и наступит засуха с температурным фоном выше климатической нормы, то в средней полосе сохранится довольно прохладная погода.