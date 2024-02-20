Синоптики пообещали россиянам "сумасшедшую весну": прогноз на март, апрель и май

Пока большинство синоптиков точно не могут сказать, что будет с погодой этой весной. Но почти все они заявляют, что климатическая весна в этом году придет в Россию без опозданий.

Так, согласно прогнозам Гидрометцентра, уже в самом начале марта на больше части территории России будет светить солнце, а градусники покажут стабильный плюс.