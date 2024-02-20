Национальный парк "Койгородский" стал победителем туристского фестиваля "Диво Евразии" в Иране

Национальный парк «Койгородский» стал победителем VII Международного туристского фестиваля-конкурса «Диво Евразии» в Иране, который состоялся 11-14 февраля 2024 года в городах Тегеран и Исфахан.

В номинации «Экологический туризм (природные территории)» видео-ролик «Там, где птицы поют в такт душе» удостоился первого места, оставив позади 4 сильных финалистов из Ирана и России: Национальные парки Хвалынский, Пермский край и Южно-Сахалинск.