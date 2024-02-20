Национальный парк "Койгородский" стал победителем туристского фестиваля "Диво Евразии" в Иране
- 15:48 20 февраля
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- Елизавета Петрова
Национальный парк «Койгородский» стал победителем VII Международного туристского фестиваля-конкурса «Диво Евразии» в Иране, который состоялся 11-14 февраля 2024 года в городах Тегеран и Исфахан.
В номинации «Экологический туризм (природные территории)» видео-ролик «Там, где птицы поют в такт душе» удостоился первого места, оставив позади 4 сильных финалистов из Ирана и России: Национальные парки Хвалынский, Пермский край и Южно-Сахалинск.
Успеху на международной арене предшествовали триумфы на всероссийских финалах «Дива России». С 11 по 13 августа 2023 года в городе Смоленске состоялись финальные этапы X Всероссийского фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций и IV Всероссийского командного конкурса туристских брендов.
Среди 240 видеороликов и 27 проектов брендирования фильм «Там, где птицы поют в такт душе» безоговорочно занял первое место в номинации «Экологический туризм». Компетентное жюри, состоявшее из российских и зарубежных экспертов по видеомаркетингу, киноиндустрии и представителей федеральных СМИ, высоко оценило фильм Национального парка.
Благодаря этому видеоролик «Койгородского» стал одним из финалистов международного этапа в Иране. В финальном туре участвовали видеопроекты из Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая, России, Узбекистана и других стран.