В Коми за неделю зафиксировали 43 случая заражения гриппом

В Республике Коми с 12 по 18 февраля наблюдается стабильная эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением респираторных вирусных инфекций. За неделю зафиксировано 216 новых случаев заболевания COVID-19, что несколько ниже показателей предыдущей недели (230 случаев).

Госпитализация потребовалась 56 пациентам, из которых 35 человек находились в тяжелом состоянии, в том числе 6 пациентов были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. К числу заболевших добавились 44 ребенка в возрасте до 17 лет, а также 117 случаев внебольничных пневмоний.