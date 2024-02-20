В Коми за неделю зафиксировали 43 случая заражения гриппом
- 15:10 20 февраля
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- Елизавета Петрова
В Республике Коми с 12 по 18 февраля наблюдается стабильная эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением респираторных вирусных инфекций. За неделю зафиксировано 216 новых случаев заболевания COVID-19, что несколько ниже показателей предыдущей недели (230 случаев).
Госпитализация потребовалась 56 пациентам, из которых 35 человек находились в тяжелом состоянии, в том числе 6 пациентов были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. К числу заболевших добавились 44 ребенка в возрасте до 17 лет, а также 117 случаев внебольничных пневмоний.
По данным Роспотребнадзора Коми, за неделю в республике зарегистрировано 43 случая гриппа, из которых 25 случаев подтверждены лабораторно как грипп типа A и 18 случаев как грипп типа B. По сравнению с предыдущим отчетным периодом, отмечается незначительное снижение заболеваемости гриппом на 3 случая.