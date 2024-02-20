Метель и порывистый ветер: МЧС объявило штормовое предупреждение в Коми

"Моя Воркута"

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми": с 18 часов 20 февраля до 11 часов 21 февраля в Воркутинском районе сохранится усиление ЮЗ ветра 9-14 м/с, порывами до 17-22 м/с, метель, временами с ухудшением видимости до 1000-500 м/с. Районы: МО "Воркута".



Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

Воздержаться от туристических походов, а также от поездок и участия в массовых мероприятиях.

Убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.

Ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.

Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн. Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии. Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.

Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сильный снег опасно отправляться в дальние поездки.



Напоминаем: