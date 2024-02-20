Не пейте эти помои: названы бренды кофе, которые не стоит брать даже по акции
- 17:00 20 февраля
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- Служба новостей
По результатам проверки, эксперты Росконтроля опубликовали список марок растворимого кофе, которые не рекомендуется покупать из-за их подделки. Исследование качества растворимого кофе было проведено на сублимированных видах, так как они популярны и просты в приготовлении.
Согласно результатам исследования, лучшими марками растворимого кофе стали Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ и Черная карта. Эти марки получили высокую оценку за качество и безопасность, и их использование рекомендуется.
Однако, марки Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite были включены в черный список Росконтроля. Эти марки не соответствуют стандартам кофе, поскольку в их составе были обнаружены добавки, такие как цикорий и зерновые злаки, которые не должны присутствовать в растворимом кофе.
Эта информация предоставляется экспертами в целях информирования потребителей о качестве и подделке определенных марок растворимого кофе. При выборе продукта следует обращать внимание на рекомендуемые марки и избегать приобретения продуктов, включенных в черный список, чтобы гарантировать получение качественного и безопасного кофе.