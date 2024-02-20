Не пейте эти помои: названы бренды кофе, которые не стоит брать даже по акции

По результатам проверки, эксперты Росконтроля опубликовали список марок растворимого кофе, которые не рекомендуется покупать из-за их подделки. Исследование качества растворимого кофе было проведено на сублимированных видах, так как они популярны и просты в приготовлении.

Согласно результатам исследования, лучшими марками растворимого кофе стали Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ и Черная карта. Эти марки получили высокую оценку за качество и безопасность, и их использование рекомендуется.