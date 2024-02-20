Эти четыре стрижки на среднюю длину сбросят сразу 7 лет – для женщин старше 40 лет
- 14:10 20 февраля
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- Служба новостей
Стрижки на среднюю длину могут стать идеальным выбором для женщин старше 40 лет, стремящихся визуально омолодить свой образ. Правильно подобранная стрижка способна скорректировать контуры лица, добавить объем волосам и подчеркнуть индивидуальность. Вот четыре стрижки, которые помогут сбросить сразу 7 лет:
1. Боб-каре с мягкими слоями
Стрижка боб-каре с мягкими слоями до плеч создает естественный объем и движение в волосах, что визуально омолаживает образ.
Преимущества: мягкие слои придают легкость и воздушность, а также позволяют волосам казаться более густыми.
Кому подходит: идеально подходит женщинам с овальным, круглым и сердцевидным типом лица.
2. Асимметричный боб
Описание: асимметричный боб с одной стороны короче, чем с другой. Эта стрижка добавляет современности и стиля в образ.
Преимущества: асимметрия привлекает внимание к лицу, отвлекая от возрастных изменений кожи.
Кому подходит: подходит большинству форм лица, особенно если хочется скрыть асимметрию или определенные черты.
3. Многослойный лоб
Описание: длинный лоб с многослойной структурой создает иллюзию объема и движения, делая образ более динамичным и молодым.
Преимущества: слои придают форму и объем, делая волосы более пышными и живыми.
Кому подходит: отлично смотрится на женщинах с тонкими и ослабленными волосами, визуально добавляя им объема.
4. Пикси-боб
Описание: короткая стрижка с элементами пикси, которая обрамляет лицо, создавая игривый и молодежный образ.
Преимущества: пикси-боб легко укладывается и подчеркивает черты лица, а также удобен в повседневном уходе.
Кому подходит: идеально подходит женщинам с хорошей формой черепа и выразительными чертами лица.
Выбирая стрижку, стоит учитывать индивидуальные особенности внешности, тип и структуру волос, а также образ жизни. Консультация с опытным стилистом поможет определить наиболее подходящий вариант, который подчеркнет вашу красоту и визуально сделает вас моложе, сообщает sevastopolmedia.ru.