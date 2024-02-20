Эти четыре стрижки на среднюю длину сбросят сразу 7 лет – для женщин старше 40 лет

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Стрижки на среднюю длину могут стать идеальным выбором для женщин старше 40 лет, стремящихся визуально омолодить свой образ. Правильно подобранная стрижка способна скорректировать контуры лица, добавить объем волосам и подчеркнуть индивидуальность. Вот четыре стрижки, которые помогут сбросить сразу 7 лет: 1. Боб-каре с мягкими слоями

Стрижка боб-каре с мягкими слоями до плеч создает естественный объем и движение в волосах, что визуально омолаживает образ.

Преимущества: мягкие слои придают легкость и воздушность, а также позволяют волосам казаться более густыми.

Кому подходит: идеально подходит женщинам с овальным, круглым и сердцевидным типом лица.

2. Асимметричный боб

Описание: асимметричный боб с одной стороны короче, чем с другой. Эта стрижка добавляет современности и стиля в образ.

Преимущества: асимметрия привлекает внимание к лицу, отвлекая от возрастных изменений кожи.

Кому подходит: подходит большинству форм лица, особенно если хочется скрыть асимметрию или определенные черты.

3. Многослойный лоб

Описание: длинный лоб с многослойной структурой создает иллюзию объема и движения, делая образ более динамичным и молодым.

Преимущества: слои придают форму и объем, делая волосы более пышными и живыми.

Кому подходит: отлично смотрится на женщинах с тонкими и ослабленными волосами, визуально добавляя им объема.

4. Пикси-боб

Описание: короткая стрижка с элементами пикси, которая обрамляет лицо, создавая игривый и молодежный образ.

Преимущества: пикси-боб легко укладывается и подчеркивает черты лица, а также удобен в повседневном уходе.

Кому подходит: идеально подходит женщинам с хорошей формой черепа и выразительными чертами лица.