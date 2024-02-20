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В Коми почти 2 тысячи семей распорядились маткапиталом через банки

В Коми почти 2 тысячи семей распорядились маткапиталом через банкиФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В 2023 году в Коми почти 2000 семей распорядились средствами материнского капитала. Из них 1819 семей использовали средства для приобретения недвижимости с помощью банковских кредитов.

Маткапитал можно направить на первый взнос по ипотеке или до срочное погашение,не дожидась трёхлетия ребёнка.

"Ограничение по возрасту актуально в том случае, когда покупка жилья или его строительство происходит без использования заема или кредита", – говорится в сообщении.

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