В Коми почти 2 тысячи семей распорядились маткапиталом через банки
- 11:57 20 февраля
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В 2023 году в Коми почти 2000 семей распорядились средствами материнского капитала. Из них 1819 семей использовали средства для приобретения недвижимости с помощью банковских кредитов.
Маткапитал можно направить на первый взнос по ипотеке или до срочное погашение,не дожидась трёхлетия ребёнка.
"Ограничение по возрасту актуально в том случае, когда покупка жилья или его строительство происходит без использования заема или кредита", – говорится в сообщении.