В Коми почти 2 тысячи семей распорядились маткапиталом через банки

В 2023 году в Коми почти 2000 семей распорядились средствами материнского капитала. Из них 1819 семей использовали средства для приобретения недвижимости с помощью банковских кредитов.

Маткапитал можно направить на первый взнос по ипотеке или до срочное погашение,не дожидась трёхлетия ребёнка.