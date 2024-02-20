Житель Вуктыла нанес прохожему оплеуху и поплатился за это жизнью

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

39-летний житель Вуктыла был признан виновным судом по статье 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (ч. 1) за причинение смерти по неосторожности. Прокурор Вуктыла поддержал государственное обвинение. Инцидент произошел ночью 9 сентября 2023 года возле увеселительного заведения в Вуктыле. Подсудимый, проходя мимо 45-летнего потерпевшего, без видимой причины нанес ему удар ладонью по лицу.

В ответ потерпевший ударил обидчика кулаком в лицо, в результате чего тот упал на асфальт. Телесные повреждения, полученные в результате удара кулаком, не были тяжелыми. Однако сильный удар головой о твердую поверхность асфальта привел к серьезной черепно-мозговой травме.