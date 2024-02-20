"Превращается в яд": Врачи рассказали, какие продукты нельзя разогревать в микроволновке
- 11:35 20 февраля
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- Служба новостей
Микроволновка - вещь удобная. Но, оказывается, ее не стоит использовать для разогревания некоторых продуктов - есть риск вреда для здоровья. Список таких продуктов представили эксперты телеканала "Доктор", сообщает "РГ".
1. Блюда с кусочками острого перца
Алкалоид капсаицин, которого много в составе жгучего перца, в микроволновке становится летучим. Вдохнув это "облачко" над тарелкой, можно обжечь дыхательные пути, как если бы сработал перцовый баллончик.
2. Грудное молоко
Сцеженное молоко лучше подогревать под струей горячей воды. Разогрев в микроволновке разрушит все иммуностимулирующие белки и сведет пользу молока для младенца к минимуму.
3. Брокколи
Главная ценность брокколи - флавоноиды. В микроволновке они разрушаются на 97%. Куда меньше - при варке или приготовлении на пару.
4. Блюда из картофеля
Если уже готовый картофель подогреть в микроволновке через несколько дней, в нем размножатся бактерии Clostridium botulinum, которые вызывают расстройство желудка. В этой ситуации лучше прогреть блюдо на сковороде или в духовке при температуре от 150°С.
5. Мясные полуфабрикаты
Сосиски, колбаски, бекон, ростбиф - даже их жарка в масле не принесет столько вреда, сколько разогрев в микроволновке. Таким способом в полуфабрикатах образуется много продуктов окисления животных жиров, включая холестерин, которые повышают риск ишемической болезни сердца.