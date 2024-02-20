"Превращается в яд": Врачи рассказали, какие продукты нельзя разогревать в микроволновке

Микроволновка - вещь удобная. Но, оказывается, ее не стоит использовать для разогревания некоторых продуктов - есть риск вреда для здоровья. Список таких продуктов представили эксперты телеканала "Доктор", сообщает "РГ".

1. Блюда с кусочками острого перца

Алкалоид капсаицин, которого много в составе жгучего перца, в микроволновке становится летучим. Вдохнув это "облачко" над тарелкой, можно обжечь дыхательные пути, как если бы сработал перцовый баллончик.