Эта привычка за столом выдает невысокий интеллект человека

Наблюдение за поведением человека в ресторане может предоставить некоторую информацию о его предпочтениях и привычках. Его повадки за столом выдадут его недостатки и достоинства, портал psiholog рассказал об одной из привычек недалеких людей.

Например, способ, которым человек делает заказ или взаимодействует с персоналом, может указывать на его уровень вежливости и коммуникабельности. Однако, необходимо помнить, что поведение в ресторане не является исчерпывающим показателем личности и не позволяет сделать окончательные выводы о недостатках или достоинствах человека.