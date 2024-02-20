В Коми женщину-инвалида оставили без технических средств реабилитации
- 10:22 20 февраля
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- Елизавета Петрова
В Коми случился инцидент, связанный с женщиной-инвалидом, которая осталась без необходимых технических средств для реабилитации. Эта 49-летняя женщина пыталась приобрести эти средства за свой счет, так как государство не предоставило ей необходимую помощь.
Прокуратура Прилузского района Коми провела проверку по ее обращению, и выяснилось, что с 2019 года женщина была зарегистрирована в ФСС как нуждающаяся в технических средствах реабилитации.
Однако с августа 2022 по ноябрь 2023 года не было заключено ни одного государственного контракта на обеспечение ее необходимыми средствами. Из-за отсутствия возможности приобрести эти средства в аптеках, женщина обратилась за помощью в прокуратуру.
В результате вмешательства прокуратуры, было выдано направление на получение необходимых медицинских изделий, а также подан иск в суд для взыскания компенсации за причиненный моральный ущерб.
Суд принял решение в пользу женщины-инвалида и взыскал с ответчика 10 тысяч рублей в качестве компенсации.