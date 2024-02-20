В Коми женщину-инвалида оставили без технических средств реабилитации

В Коми случился инцидент, связанный с женщиной-инвалидом, которая осталась без необходимых технических средств для реабилитации. Эта 49-летняя женщина пыталась приобрести эти средства за свой счет, так как государство не предоставило ей необходимую помощь.

Прокуратура Прилузского района Коми провела проверку по ее обращению, и выяснилось, что с 2019 года женщина была зарегистрирована в ФСС как нуждающаяся в технических средствах реабилитации.