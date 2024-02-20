В Визинге на месте здания аварийной школы появится Семейный сквер
- 09:39 20 февраля
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- Елизавета Петрова
В Визинге появится новый семейный сквер, который станет долгожданным местом отдыха для местных жителей и гостей муниципалитета. Об этом сообщила Первый вице-губернатор Эльмира Азмеева во время рабочей поездки в район.
Сквер расположится в самом сердце села Визинга, на месте ветхого двухэтажного деревянного здания бывшей школы на улице Советской. Неухоженный вид постройки и отсутствие в селе благоустроенных мест для прогулок побудили визинцев обратиться в администрацию с просьбой обустроить зону отдыха.
После сноса аварийного здания территория будет полностью выровнена и мощена плиткой. Часть сквера займет благоухающий газон. Для комфортного отдыха планируется установить качели, скамейки, урны и цветники. Территорию украсят световые конструкции, а по периметру высадят кустарники, создавая живую изгородь.
В центре сквера будет установлен фонтан или оригинальный арт-объект. На входе установят величественная арка. Площадь нового сквера составит более 1,5 тыс. кв. м, что обеспечит достаточно места для отдыхающих.
Глава района Александр Попов выражает благодарность Правительству Республики Коми за содействие в реализации этого важного социального проекта.
"Республиканская власть активно поддерживает инициативы муниципалитетов, направленные на повышение качества жизни жителей региона. Новый сквер в Визинге станет ярким событием в Году семьи, объявленном президентом страны, и подарит жителям ещё одно место, где комфортно и интересно провести время", - подчеркнула Э. Азмеева.
Новый семейный сквер станет не только местом отдыха, но и символом заботы о подрастающем поколении. Он предоставит семьям возможность наслаждаться обществом друг друга, укреплять семейные узы и приобщаться к культуре.
Пространство сквера будет организовано таким образом, что здесь будет комфортно как детям, так и взрослым. Игровые площадки для детей разных возрастов. Для любителей спорта и активного отдыха - зона с уличными тренажёрами, беговые и велодорожки.
А для тех, кто ищет спокойного отдыха - тихий уголок с лавочками и беседками для приятного общения. В сквере также планируется выделить зону для проведения семейных праздников, где можно будет организовать пикники, барбекю и другие мероприятия на свежем воздухе.