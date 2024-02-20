В Визинге на месте здания аварийной школы появится Семейный сквер

В Визинге появится новый семейный сквер, который станет долгожданным местом отдыха для местных жителей и гостей муниципалитета. Об этом сообщила Первый вице-губернатор Эльмира Азмеева во время рабочей поездки в район.

Сквер расположится в самом сердце села Визинга, на месте ветхого двухэтажного деревянного здания бывшей школы на улице Советской. Неухоженный вид постройки и отсутствие в селе благоустроенных мест для прогулок побудили визинцев обратиться в администрацию с просьбой обустроить зону отдыха.

После сноса аварийного здания территория будет полностью выровнена и мощена плиткой. Часть сквера займет благоухающий газон. Для комфортного отдыха планируется установить качели, скамейки, урны и цветники. Территорию украсят световые конструкции, а по периметру высадят кустарники, создавая живую изгородь.

В центре сквера будет установлен фонтан или оригинальный арт-объект. На входе установят величественная арка. Площадь нового сквера составит более 1,5 тыс. кв. м, что обеспечит достаточно места для отдыхающих.

Глава района Александр Попов выражает благодарность Правительству Республики Коми за содействие в реализации этого важного социального проекта.