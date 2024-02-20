В Усть-Куломском районе подросток не справился с управлением "буханки" и вылетел в кювет

В Усть-Куломе 19 февраля в 23:50 на улице Centralная в деревне Великополье несовершеннолетний водитель УАЗ 220695 спровоцировав ДТП, в котором сам и пострадал. Об этом сообщает Комиинформ.

17-летний подросток, управляя "буханкой", двигался по улице Центральной деревни Великополье со стороны села Пожег в направлении деревни Скородум. Напротив дома №73 по улице Центральной водитель не справился с рулевым управлением, съехал с дороги в левый по ходу движения кювет, после чего УАЗ перевернулся.