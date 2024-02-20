В Усть-Куломском районе подросток не справился с управлением "буханки" и вылетел в кювет
- 08:39 20 февраля
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- Елизавета Петрова
В Усть-Куломе 19 февраля в 23:50 на улице Centralная в деревне Великополье несовершеннолетний водитель УАЗ 220695 спровоцировав ДТП, в котором сам и пострадал. Об этом сообщает Комиинформ.
17-летний подросток, управляя "буханкой", двигался по улице Центральной деревни Великополье со стороны села Пожег в направлении деревни Скородум. Напротив дома №73 по улице Центральной водитель не справился с рулевым управлением, съехал с дороги в левый по ходу движения кювет, после чего УАЗ перевернулся.
Находившийся за рулем подросток получил травмы: закрыту черепно-мозгову травму, сотресение мозга, ушибленную рану и гематому в области головы. Также пострадал 23-летний пассажир "буханки", у него диагностированы травмы и алькогольная интоксикация. Пострадавших не госпитализировали.