В Коми родители начали оформлять цифровые свидетельства о рождении детей

Возможность получения медицинских свидетельств о рождении в форме электронного документа внедрили совместно в 2023 году региональные Минцифры, Минздрав и Управление ЗАГС в Республике Коми.

Благодаря совместным усилиям Министерства цифрового развития, связи и коммуникаций, Министерства здравоохранения и Управления ЗАГС родители получили возможность оформлять цифровые свидетельства о рождении. Электронный документ с удобствами Электронные свидетельства о рождении (ЭМСР) выдаются по согласию матерей в родильном доме.

После оформления документ автоматически поступает в личный кабинет на портале Госуслуг. Данная услуга позволяет родителям сэкономить время и силы, избавляя их от необходимости лично посещать органы ЗАГС.

Министр цифрового развития, связи и коммуникаций Коми Антон Слободянюк подчеркнул значимость этой инициативы в Год семьи: