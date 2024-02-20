В Коми родители начали оформлять цифровые свидетельства о рождении детей
- 08:30 20 февраля
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- Елизавета Петрова
Возможность получения медицинских свидетельств о рождении в форме электронного документа внедрили совместно в 2023 году региональные Минцифры, Минздрав и Управление ЗАГС в Республике Коми.
Благодаря совместным усилиям Министерства цифрового развития, связи и коммуникаций, Министерства здравоохранения и Управления ЗАГС родители получили возможность оформлять цифровые свидетельства о рождении. Электронный документ с удобствами Электронные свидетельства о рождении (ЭМСР) выдаются по согласию матерей в родильном доме.
После оформления документ автоматически поступает в личный кабинет на портале Госуслуг. Данная услуга позволяет родителям сэкономить время и силы, избавляя их от необходимости лично посещать органы ЗАГС.
Министр цифрового развития, связи и коммуникаций Коми Антон Слободянюк подчеркнул значимость этой инициативы в Год семьи:
"Цифровизация этой услуги - огромное подспорье для родителей. По сути, это один поход в ЗАГС, который можно вычеркнуть из списка хлопот, а взамен получить возможность пользоваться цифровыми сервисами госуслуг, связанными с рождением ребенка".
Статистика и востребованность В 2023 году в Республике Коми было выдано 2149 ЭМСР, что составляет 33% от общего количества медицинских свидетельств. За январь 2024 года цифровой формат свидетельств получили 494 малыша, что составляет 87% от общего числа выданных документов.
Рост востребованности услуги свидетельствует о ее удобстве и эффективности. Преимущества ЭМСР ЭМСР обладают рядом преимуществ:
1. Регистрация рождения без личного визита. Родителям не нужно лично посещать ЗАГС.
2. Проактивное оформление. Помимо свидетельства о рождении, без дополнительного обращения оформляются СНИЛС, ИНН, цифровой полис ОМС, сертификат на материнский (семейный) капитал, пособия и льготы, связанные с рождением.
3. Электронные заявительные услуги. Родители могут воспользоваться электронными сервисами для регистрации ребенка по месту жительства/пребывания и прикрепления к поликлинике.
4. Постоянный доступ к документам. Все документы всегда доступны в личном кабинете родителей на портале Госуслуг.
5. Возможность получения бумажного свидетельства. При желании родители могут получить бумажное свидетельство о рождении в удобное время в любом органе ЗАГС или МФЦ по предварительной записи на портале Госуслуг.