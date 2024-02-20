Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Новую набережную в Визинге украсит двухметровый якорь

Новую набережную в Визинге украсит двухметровый якорьФото читателя "Про Город Сыктывкар"

Благоустройство территории на берегу реки Большая Визинга намерены завершить в 2024 году. Проект осуществляется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Первый этап работ, выполненный в 2023 году, включал в себя:

  • очистку и углубление русла реки Большая Визинга
  • расчистку береговой линии
  • создание лестницы для удобного доступа к воде.

В рамках последующих этапов работ планируется:

  • мощение дорожек специальной плиткой, адаптированной к местному климату 
  • установка скамеек, урн и освещения
  • создание малых архитектурных форм для отдыха и досуга
  • озеленение территории с использованием местных растений и цветов
  • организация площадок для проведения мероприятий и концертов
  • устройство пешеходных и велосипедных дорожек.

«Планируется, что саму набережную благоустроят уже в этом году. Здесь будут созданы условия для отдыха, общения и прогулок. Новую набережную в Визинге украсит двухметровый якорь, который нашли во время дноуглубительных работ», — написала Эльмира Ахмеева.

...

  • 0

Популярное

Последние новости