Новую набережную в Визинге украсит двухметровый якорь

Благоустройство территории на берегу реки Большая Визинга намерены завершить в 2024 году. Проект осуществляется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Первый этап работ, выполненный в 2023 году, включал в себя:

очистку и углубление русла реки Большая Визинга

расчистку береговой линии

создание лестницы для удобного доступа к воде.

В рамках последующих этапов работ планируется:

мощение дорожек специальной плиткой, адаптированной к местному климату

установка скамеек, урн и освещения

создание малых архитектурных форм для отдыха и досуга

озеленение территории с использованием местных растений и цветов

организация площадок для проведения мероприятий и концертов

устройство пешеходных и велосипедных дорожек.