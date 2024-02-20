Новую набережную в Визинге украсит двухметровый якорь
- 08:15 20 февраля
- 6+
- Елизавета Петрова
Фото читателя "Про Город Сыктывкар"
Благоустройство территории на берегу реки Большая Визинга намерены завершить в 2024 году. Проект осуществляется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
Первый этап работ, выполненный в 2023 году, включал в себя:
- очистку и углубление русла реки Большая Визинга
- расчистку береговой линии
- создание лестницы для удобного доступа к воде.
В рамках последующих этапов работ планируется:
- мощение дорожек специальной плиткой, адаптированной к местному климату
- установка скамеек, урн и освещения
- создание малых архитектурных форм для отдыха и досуга
- озеленение территории с использованием местных растений и цветов
- организация площадок для проведения мероприятий и концертов
- устройство пешеходных и велосипедных дорожек.
«Планируется, что саму набережную благоустроят уже в этом году. Здесь будут созданы условия для отдыха, общения и прогулок. Новую набережную в Визинге украсит двухметровый якорь, который нашли во время дноуглубительных работ», — написала Эльмира Ахмеева.