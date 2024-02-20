В Инте расследуют появление ямы с остатками частей животных

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

После того, как фотографии с остатками тел животных возле водоема стали вирусными в социальных сетях, надзорные органы начали интересоваться этим инцидентом. Глава Коми, Владимир Уйба, сегодня дал указание региональному Минсельхозу провести проверку по этому случаю.

Сообщения в социальных сетях 9 февраля утверждали, что после забоя животных в Инте возле птицефабрики в водоохранной зоне появился яма, куда выбросили шкуры, рога, копыта и другие биологические остатки.

Авторы постов обвинили в этом местный агрокомплекс. Управление ветеринарии Коми заявило, что по их данным на 12 февраля ООО "Агрокомплекс "Инта Приполярная" утилизирует остатки забоя в крематоре под контролем государственных служб.

Ситуацию взяли под контроль в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора. Глава республики, Владимир Уйба, 19 февраля поручил Минсельхозу региона немедленно начать служебное расследование по факту обнаружения несанкционированного захоронения животноводческих отходов в Инте.