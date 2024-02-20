В Инте расследуют появление ямы с остатками частей животных
- 07:30 20 февраля
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- Елизавета Петрова
После того, как фотографии с остатками тел животных возле водоема стали вирусными в социальных сетях, надзорные органы начали интересоваться этим инцидентом. Глава Коми, Владимир Уйба, сегодня дал указание региональному Минсельхозу провести проверку по этому случаю.
Сообщения в социальных сетях 9 февраля утверждали, что после забоя животных в Инте возле птицефабрики в водоохранной зоне появился яма, куда выбросили шкуры, рога, копыта и другие биологические остатки.
Авторы постов обвинили в этом местный агрокомплекс. Управление ветеринарии Коми заявило, что по их данным на 12 февраля ООО "Агрокомплекс "Инта Приполярная" утилизирует остатки забоя в крематоре под контролем государственных служб.
Ситуацию взяли под контроль в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора. Глава республики, Владимир Уйба, 19 февраля поручил Минсельхозу региона немедленно начать служебное расследование по факту обнаружения несанкционированного захоронения животноводческих отходов в Инте.
"Это явное нарушение экологических стандартов и полная безответственность. Лица, допустившие это, должны нести ответственность", - сказал глава Коми.
Он также поручил правительству региона представить предложения по возможным способам переработки отходов животноводства в течение месяца. Но это только начало истории. После того, как расследование начало набирать обороты, стало ясно, что ситуация гораздо сложнее, чем казалось изначально.
Появились новые свидетельства, указывающие на возможное участие нескольких сторон в незаконной утилизации животных остатков. Оказалось, что проблема не ограничивается одним лишь агрокомплексом, как предполагали ранее, а затрагивает целую сеть поставщиков и подрядчиков.
Из дополнительных данных, полученных от местных жителей, стало известно, что подобные случаи незаконной утилизации отходов происходили и ранее, но они оставались незамеченными из-за недостатка контроля и надзора.