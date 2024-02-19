Стало известно, у кого будет четырехдневная рабочая неделя
- 19:48 19 февраля
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- Елизавета Петрова
День защитника Отечества, выпадающий 23 февраля, традиционно является выходным днем. Однако на этот раз он совпадает с пятницей, что делает следующую рабочую неделю, которая обычно состоит из пяти рабочих дней, короче.
В связи с этим 22 февраля, предшествующий празднику, признается предпраздничным днем, сокращая продолжительность рабочего времени на час, согласно постановлению Гострудинспекции Коми.
Для тех, кто следует шестидневной рабочей неделе, предстоящая суббота, 24 февраля, остается рабочим днем, так как в этом году нет переноса выходных. Это связано с тем, что в Трудовом кодексе Российской Федерации предусмотрено ограниченное количество дней для переноса праздничных дней, и они не включают выходные перед праздничными днями, такими как 22 февраля.