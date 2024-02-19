Стало известно, у кого будет четырехдневная рабочая неделя

День защитника Отечества, выпадающий 23 февраля, традиционно является выходным днем. Однако на этот раз он совпадает с пятницей, что делает следующую рабочую неделю, которая обычно состоит из пяти рабочих дней, короче.

В связи с этим 22 февраля, предшествующий празднику, признается предпраздничным днем, сокращая продолжительность рабочего времени на час, согласно постановлению Гострудинспекции Коми.