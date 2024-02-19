В Коми из-за халатности чиновника от укусов собак пострадали 27 детей
- 18:00 19 февраля
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- Елизавета Петрова
Халатность чиновника в Ухте привела к многочисленным нападениям собак на местных жителей. В Ухте завершилось судебное разбирательство по делу о халатности при организации отлова безнадзорных животных.
Бывший начальник муниципального учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства" признан виновным в нападениях собак на местных жителей. Следственные органы установили, что на протяжении трех лет ухтинцы неоднократно обращались в администрацию с просьбой отловить бродячих животных.
Однако никаких мер для этого предпринято не было. Из-за отсутствия контрактов на отлов собак их численность резко возросла. В результате халатности чиновника произошло 44 нападения собак на людей, в том числе 27 из них на детей.
Пострадавшие подали иски к администрации Ухты, в результате чего суд взыскал с нее 930 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.