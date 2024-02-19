В Коми из-за халатности чиновника от укусов собак пострадали 27 детей

Халатность чиновника в Ухте привела к многочисленным нападениям собак на местных жителей. В Ухте завершилось судебное разбирательство по делу о халатности при организации отлова безнадзорных животных.

Бывший начальник муниципального учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства" признан виновным в нападениях собак на местных жителей. Следственные органы установили, что на протяжении трех лет ухтинцы неоднократно обращались в администрацию с просьбой отловить бродячих животных.