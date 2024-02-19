В Коми граждане пытались пронести в здания судов более 3800 запрещенных предметов
- 16:55 19 февраля
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- Елизавета Петрова
Жители Коми пытались пронести в здания судов более 3800 запрещенных предметов. Об этом сообщили в УФССП России по Коми.
В 2023 году сотрудники службы ОУПДС предотвратили проникновение более 3800 запрещенных предметов в здания судебных органов. Граждане пытаются пронести запрещенные предметы несмотря на наличие предупреждающих табличек и тщательных проверок, некоторые лица продолжают пытаться пронести в суды запрещенные предметы.
Среди обнаруженных предметов были вещи, представляющие реальную угрозу жизни и здоровью граждан (к примеру, газовое оружие или "травматика").
"В суды доставлено 2 187 человек, уклоняющихся от добровольной явки. При оказании содействия органам внутренних дел судебными приставами по ОУПДС задержано 79 лиц, скрывавшихся от органов дознания, следствия или суда, в том числе 8 лиц, находившихся в розыске за совершение тяжких преступлений, - подытожили в Управлении."