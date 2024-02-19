В Коми граждане пытались пронести в здания судов более 3800 запрещенных предметов

Жители Коми пытались пронести в здания судов более 3800 запрещенных предметов. Об этом сообщили в УФССП России по Коми.

В 2023 году сотрудники службы ОУПДС предотвратили проникновение более 3800 запрещенных предметов в здания судебных органов. Граждане пытаются пронести запрещенные предметы несмотря на наличие предупреждающих табличек и тщательных проверок, некоторые лица продолжают пытаться пронести в суды запрещенные предметы.

Среди обнаруженных предметов были вещи, представляющие реальную угрозу жизни и здоровью граждан (к примеру, газовое оружие или "травматика").