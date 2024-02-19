Житель Сыктывкара попал под суд за то, что установил камеру в спальне бывшей жены
- 16:31 19 февраля
- 6+
- Елизавета Петрова
В Сыктывкаре произошел скандальный случай, который привел к судебному разбирательству. Местный житель оказался в центре внимания правоохранительных органов из-за того, что установил скрытую камеру в спальне своей бывшей жены. Об этом сообщают в региональной прокуратуре.
Заместитель прокурора города подтвердил наличие обвинительного заключения в отношении этого человека по обвинению в незаконном осуществлении слежки и нарушении неприкосновенности частной жизни. Подсудимый, 39-летний мужчина, после развода со своей супругой сохранял доступ к квартире, в которой проживала его бывшая жена и их общая дочь.
В октябре 2023 года он приобрел видеорегистратор и скрытно разместил его в спальне бывшей супруги, оставив устройство включенным.
Дочь мужчины обнаружила устройство и сообщила об этом матери. Женщина немедленно обратилась в полицию, и мужчина был задержан. При допросе он признал свою вину. Дело направлено в городской суд Сыктывкара.