Житель Сыктывкара попал под суд за то, что установил камеру в спальне бывшей жены

В Сыктывкаре произошел скандальный случай, который привел к судебному разбирательству. Местный житель оказался в центре внимания правоохранительных органов из-за того, что установил скрытую камеру в спальне своей бывшей жены. Об этом сообщают в региональной прокуратуре.

Заместитель прокурора города подтвердил наличие обвинительного заключения в отношении этого человека по обвинению в незаконном осуществлении слежки и нарушении неприкосновенности частной жизни. Подсудимый, 39-летний мужчина, после развода со своей супругой сохранял доступ к квартире, в которой проживала его бывшая жена и их общая дочь.