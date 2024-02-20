Бог поцелует в обе щечки: Тамара Глоба назвала 3 знака, которых ждет счастье с 22 февраля
- 07:30 20 февраля
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- Служба новостей
Астролог Тамара Глоба представила свои прогнозы для знаков зодиака, которым суждено испытать удачу с 22 февраля. Она уверяет, что представителей этих знаков зодиака ждут радостные изменения в разных сферах их жизни.
Телец. Представителям этого знака зодиака суждено увеличить свою деловую активность и заботы. Успех сопровождает их как в командировках, так и в повседневной жизни. Важные звонки и договоренности приведут к благоприятному исходу, все спорные вопросы будут решены в их пользу.
Близнецы. В путешествиях Близнецам будет улыбаться успех, особенно в сферах, связанных с личной жизнью или творческими начинаниями. Возможно восстановление связей прошлого, но также может появиться и новый круг общения. Прибыль будет, но мгновенно пойдет на различные расходы.
Лев. Львам предстоит фурор на работе. Они получат возможность овладеть важными навыками в своей профессиональной сфере. Также возможно, что родственники будут нуждаться в их помощи.