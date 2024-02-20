Бог поцелует в обе щечки: Тамара Глоба назвала 3 знака, которых ждет счастье с 22 февраля

Астролог Тамара Глоба представила свои прогнозы для знаков зодиака, которым суждено испытать удачу с 22 февраля. Она уверяет, что представителей этих знаков зодиака ждут радостные изменения в разных сферах их жизни.

Телец. Представителям этого знака зодиака суждено увеличить свою деловую активность и заботы. Успех сопровождает их как в командировках, так и в повседневной жизни. Важные звонки и договоренности приведут к благоприятному исходу, все спорные вопросы будут решены в их пользу.