Всего один раз так удобрить грядку весной, и клубника пойдет в нескончаемый рост
- 06:45 20 февраля
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- Служба новостей
Как только весеннее тепло начинает возвращаться на наши участки, каждый дачник задумывается о подготовке почвы и посадке рассады. Одной из любимых ягод, безусловно, является клубника. Существует эффективный метод подкормки, благодаря которому клубника не только активно пойдет в рост, но и порадует обильным урожаем. Опытные дачники поделились секретом, как добиться нескончаемого роста клубники всего одной подкормкой весной.
По словам экспертов, ключ к успеху заключается в использовании куриного помета как основного удобрения для подкормки клубничных грядок. Этот натуральный продукт является источником азота, фосфора и калия — основных элементов, необходимых для здорового и активного роста клубники.
- Для того чтобы правильно удобрить грядку, как советуют опытные дачники, необходимо придерживаться следующей процедуры:
- За несколько недель до посадки рассады рекомендуется внести куриный помет в почву. Оптимальное количество — это около 3-4 кг на квадратный метр грядки.
- Помет следует равномерно распределить по поверхности грядки, а затем аккуратно вмешать в верхний слой почвы на глубину около 10-15 см.
- После внесения удобрения, бывалые садоводы отмечают, что важно обильно полить грядку водой, чтобы помет начал активно взаимодействовать с почвой и обогащать ее питательными веществами.
Всего 1 раз так удобрить грядку весной, и клубника пойдет в нескончаемый рост. Фото: ИА KrasnodarMedia
Как рассказали эксперты, такая подкормка не только стимулирует быстрый рост и развитие клубничных кустов, но и значительно улучшает вкусовые качества ягод. Клубника становится более сладкой и ароматной, а урожайность увеличивается в несколько раз.
Дачник с опытом уверены, что применение куриного помета как удобрения для клубники весной — это проверенный временем и многими поколениями дачников метод, который позволяет добиться впечатляющих результатов. Важно помнить, что качество и обильность урожая напрямую зависят от внимания и ухода, пишет sevastopolmedia.ru.