В Коми за год более двух тысяч жителей стали банкротами
- 15:57 19 февраля
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- Елизавета Петрова
За год более двух тысяч жителей Коми стали банкротами. Такие данные приводит проект "Федресурс".
За 2023 год суды объявили о банкротстве и начале процедуры реализации имущества в отношении 2038 физических лиц и индивидуальных предпринимателей. По сравнению с 2022 годом, когда было зарегистрировано 995 таких сообщений, рост составил 105%.
С момента введения в октябре 2015 года процедуры потребительского банкротства в Коми несостоятельными признано уже более 5,1 тысячи жителей. Тенденция к росту банкротств наблюдается по всей России, и Республика Коми занимает 57-е место по стране по количеству личных банкротств.
В целом по России инициаторами банкротства чаще всего выступают сами граждане (96,6% случаев в 2023 году). Кредиторами инициировано 3,1% дел, налоговыми органами - 0,4%. Среди регионов России лидерами по числу граждан-банкротов по итогам 2023 года стали:
- * Московская область - около 18,1 тыс. человек (рост на 34%)
- * Краснодарский край - 17,7 тыс. человек (рост на 27%)
- * Москва - 16,8 тыс. человек (рост на 25%).
Наименьшее число банкротств зарегистрировано в Чукотском автономном округе (43 человека) и Ненецком автономном округе (1 человек).
Для физических лиц с 1 сентября 2020 года доступен механизм внесудебного банкротства, который можно инициировать через многофункциональные центры (МФЦ). В Коми в 2023 году МФЦ опубликовали 145 сообщений о возбуждении процедур внесудебного банкротства, что на 100 сообщений больше, чем в 2022 году. С момента введения внесудебного банкротства всего было опубликовано 238 сообщений.