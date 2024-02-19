В Коми за год более двух тысяч жителей стали банкротами 

За год более двух тысяч жителей Коми стали банкротами. Такие данные приводит проект "Федресурс".

За 2023 год суды объявили о банкротстве и начале процедуры реализации имущества в отношении 2038 физических лиц и индивидуальных предпринимателей. По сравнению с 2022 годом, когда было зарегистрировано 995 таких сообщений, рост составил 105%.