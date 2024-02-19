Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми за год более двух тысяч жителей стали банкротами 

В Коми за год более двух тысяч жителей стали банкротами freepik.com

За год более двух тысяч жителей Коми стали банкротами. Такие данные приводит проект "Федресурс". 

За 2023 год суды объявили о банкротстве и начале процедуры реализации имущества в отношении 2038 физических лиц и индивидуальных предпринимателей. По сравнению с 2022 годом, когда было зарегистрировано 995 таких сообщений, рост составил 105%.

С момента введения в октябре 2015 года процедуры потребительского банкротства в Коми несостоятельными признано уже более 5,1 тысячи жителей. Тенденция к росту банкротств наблюдается по всей России, и Республика Коми занимает 57-е место по стране по количеству личных банкротств.

В целом по России инициаторами банкротства чаще всего выступают сами граждане (96,6% случаев в 2023 году). Кредиторами инициировано 3,1% дел, налоговыми органами - 0,4%. Среди регионов России лидерами по числу граждан-банкротов по итогам 2023 года стали:

  • * Московская область - около 18,1 тыс. человек (рост на 34%)
  • * Краснодарский край - 17,7 тыс. человек (рост на 27%)
  • * Москва - 16,8 тыс. человек (рост на 25%).

Наименьшее число банкротств зарегистрировано в Чукотском автономном округе (43 человека) и Ненецком автономном округе (1 человек).

Для физических лиц с 1 сентября 2020 года доступен механизм внесудебного банкротства, который можно инициировать через многофункциональные центры (МФЦ). В Коми в 2023 году МФЦ опубликовали 145 сообщений о возбуждении процедур внесудебного банкротства, что на 100 сообщений больше, чем в 2022 году. С момента введения внесудебного банкротства всего было опубликовано 238 сообщений.

...

  • 0

Популярное

Последние новости