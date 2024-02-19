Больше нельзя: новые нормы для всех, у кого есть дача и огород

С начала 2024 года дачники и владельцы загородных домов в России столкнулись с новыми правилами, регулирующими использование их недвижимости. Введенные изменения затрагивают периоды пребывания на дачных участках и условия эксплуатации загородных домов, устанавливая новые ограничения и требования.

Согласно обновленному регламенту, с 1 октября по 31 марта дачные участки становятся зоной, где временное проживание не допускается. Вне этого периода, дачники имеют право на пребывание на своих участках не более 180 дней в году, при условии, что на участке возведен жилой дом с фундаментом, наружными стенами, кровлей и необходимыми коммуникациями. Дом должен быть официально зарегистрирован в Росреестре, а владелец обладать соответствующими правами на земельный участок.