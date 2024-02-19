Больше нельзя: новые нормы для всех, у кого есть дача и огород
- 16:10 19 февраля
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- Служба новостей
С начала 2024 года дачники и владельцы загородных домов в России столкнулись с новыми правилами, регулирующими использование их недвижимости. Введенные изменения затрагивают периоды пребывания на дачных участках и условия эксплуатации загородных домов, устанавливая новые ограничения и требования.
Согласно обновленному регламенту, с 1 октября по 31 марта дачные участки становятся зоной, где временное проживание не допускается. Вне этого периода, дачники имеют право на пребывание на своих участках не более 180 дней в году, при условии, что на участке возведен жилой дом с фундаментом, наружными стенами, кровлей и необходимыми коммуникациями. Дом должен быть официально зарегистрирован в Росреестре, а владелец обладать соответствующими правами на земельный участок.
Что касается загородных домов, то теперь их использование для постоянного проживания в зимний период подразумевает наличие отопления, водоснабжения, канализации и возможности функционирования всех систем в условиях холода. Если данные условия не соблюдаются, проживание в таком доме в холодное время года считается недопустимым.
Эти меры направлены на обеспечение безопасности и комфорта жителей, а также на предотвращение возможных неприятностей, связанных с использованием недвижимости в периоды, когда это может быть опасно или некомфортно без должного уровня обустройства. Нововведения призваны защитить интересы собственников и повысить ответственность за состояние жилья, обеспечивая его соответствие установленным нормам и требованиям, пишет sevastopolmedia.ru.