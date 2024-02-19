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В Коми в онкодиспансере открылось онкоурологическое отделение

В Коми в онкодиспансере открылось онкоурологическое отделениеФото: пресс-служба Госсовета Коми

В Республиканском клиническом онкологическом диспансере Коми состоялось торжественное открытие онкоурологического отделения, специализирующегося на диагностике и лечении урологических онкологических заболеваний.

Создание отдельного отделения обусловлено ростом количества пациентов с заболеваниями урологического профиля. Ранее пациенты с урологическими онкозаболеваниями лечились в отделении абдоминальной онкологии и онкоурологии, в котором в общей сложности было 38 койко-мест.

Для обеспечения более качественного оказания медицинской помощи было принято решение выделить самостоятельное отделение онкоурологии с выделением 25 койко-мест. По словам заместителя главного врача диспансера Елены Карповой, отделение оснащено современным оборудованием, необходимым для проведения диагностики и лечения урологических онкозаболеваний, включая рак простаты, мочевого пузыря, почек и других органов мочеполовой системы.

Одновременно с открытием отделения онкоурологии в диспансере начал функционировать кабинет диагностики рака простаты. Диагноз рака предстательной железы устанавливается в течение 5-7 дней.

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