В Коми в онкодиспансере открылось онкоурологическое отделение
- 13:53 19 февраля
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- Елизавета Петрова
В Республиканском клиническом онкологическом диспансере Коми состоялось торжественное открытие онкоурологического отделения, специализирующегося на диагностике и лечении урологических онкологических заболеваний.
Создание отдельного отделения обусловлено ростом количества пациентов с заболеваниями урологического профиля. Ранее пациенты с урологическими онкозаболеваниями лечились в отделении абдоминальной онкологии и онкоурологии, в котором в общей сложности было 38 койко-мест.
Для обеспечения более качественного оказания медицинской помощи было принято решение выделить самостоятельное отделение онкоурологии с выделением 25 койко-мест. По словам заместителя главного врача диспансера Елены Карповой, отделение оснащено современным оборудованием, необходимым для проведения диагностики и лечения урологических онкозаболеваний, включая рак простаты, мочевого пузыря, почек и других органов мочеполовой системы.
Одновременно с открытием отделения онкоурологии в диспансере начал функционировать кабинет диагностики рака простаты. Диагноз рака предстательной железы устанавливается в течение 5-7 дней.