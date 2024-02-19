"Вторая половина февраля и март разочаруют": синоптики предсказали россиянам 40-градусные морозы
- 19:00 19 февраля
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- Служба новостей
По прогнозу синоптиков, на территории России ожидается аномальная весна с изменчивой погодой. В начале весны ожидается относительное тепло, но к середине марта погода изменится, и зима временами вернется. В центральных регионах, таких как Москва, Тула, Калуга, Рязань, а также на севере, включая Санкт-Петербург, Петрозаводск и Мурманск, температура опустится до минус шести градусов.
В северных районах ожидаются более суровые морозы. В Якутии температура может упасть до минус 35 градусов, а на севере Сибири прогнозируются морозы до минус 40 градусов уже в марте. В других регионах суровых морозов не предвидится, но ожидается обильный снегопад, особенно в Приморье.
Середина весны принесет еще больше аномалий. В апреле почти на всей европейской части России ожидаются дожди, а в некоторых городах, таких как Казань, Самара и Чебоксары, возможны град, сильный ветер и ливни. Южные регионы подвергнутся сильным шквальным ветрам и штормам на прибрежных районах.
К концу весны ожидается значительное изменение температуры. Например, в северо-западных регионах дожди прекратятся, и температура поднимется выше средней для мая. Однако в средней полосе страны финал весны будет холодным и промозглым.