"Вторая половина февраля и март разочаруют": синоптики предсказали россиянам 40-градусные морозы

По прогнозу синоптиков, на территории России ожидается аномальная весна с изменчивой погодой. В начале весны ожидается относительное тепло, но к середине марта погода изменится, и зима временами вернется. В центральных регионах, таких как Москва, Тула, Калуга, Рязань, а также на севере, включая Санкт-Петербург, Петрозаводск и Мурманск, температура опустится до минус шести градусов.

В северных районах ожидаются более суровые морозы. В Якутии температура может упасть до минус 35 градусов, а на севере Сибири прогнозируются морозы до минус 40 градусов уже в марте. В других регионах суровых морозов не предвидится, но ожидается обильный снегопад, особенно в Приморье.