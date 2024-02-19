Приметы с 19 по 25 февраля: крах свадьбы, вещие сны и запрет на работу
- 18:10 19 февраля
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- Служба новостей
Под покровом древних примет: от предчувствий до тайных знаков природы. Погружаемся в удивительный мир поверий, где каждый день обретает свое загадочное значение, пишет ussurmedia.ru.
19 февраля: Если мороз пронизывает до костей, весна уже не за горами, а лето обещает быть засушливым и жарким. Тем, кто в одиночестве, стоит уделить время молитве — скоро найдется спутник жизни. Однако не стоит брать что-то взаймы у других — это может принести неприятности.
20 февраля: Чем больше милостыни выразишь в этот день, тем более обильным будет твоё вознаграждение. Известно, что свадьбы, совершаемые в Луну, считались неблагоприятным знаком. Также, шумные празднества в этот день рассматривались как неудачные. Женщинам не рекомендуется совершать покупки или носить зеленые платья — это может привести к неприятностям.
21 февраля: Жителям городов рекомендуется затачивать ножи в этот день. Сны, увиденные в ночь на 21 февраля, считаются предвестниками. Особенно интерпретируются следующие видения: гроб — к долгой жизни, молоко или сливки — к богатству, замок — к суду, огород — к плохим новостям, зеркало — к тяжелой болезни, лошади — к обману.
22 февраля: Начало лечения в этот день — хороший знак, обещающий скорое выздоровление. Сильные морозы — признак того, что больше не будет снегопадов. Запотевшие стекла — предвестие тепла. Увидеть рябчика на еловой ветке — к ожидаемым холодам.
23 февраля: Начало лечения серьезной болезни в этот день обещает её исцеление. Мужчинам лучше воздержаться от работы — результат будет все равно маловероятным. Не стоит дарить любимым мужчинам ножи и часы — это может привести к разрыву отношений.
24 февраля: Высокие сугробы снега — зеленых пастбищ в мае будет предостаточно. Оттепель — признак наступления весны и окончания холодных дней.
25 февраля: Если начинают течь ручьи, рыбалка обещает быть успешной. Хозяйки приготавливали блюда из рыбы, чтобы привлечь удачу к рыболовам, особенно популярны были расстегаи — открытые пироги с рыбной начинкой. В этот день не рекомендуется начинать новые дела или отправляться в дальние поездки — это может принести невзгоды.