Жестко бьют по детской психике: ни в коем случае не говорите ребенку эти пять фраз

Поскольку дети не обладают способностью отфильтровывать информацию, которую им передают взрослые, и полностью доверяют им, они подсознательно подстраиваются под слова и фразы родителей.

Как только ребенок воспринимает сообщение о себе от значимого взрослого, оно становится его представлением о себе и своих способностях. Следовательно, вся информация, которую ребенок слышит о мире, о людях и о себе, оказывает влияние на его дальнейшее самоощущение, отношения с окружающими и его будущее, пишет marieclaire.ru.