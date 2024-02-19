Жестко бьют по детской психике: ни в коем случае не говорите ребенку эти пять фраз
- 14:10 19 февраля
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- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
Поскольку дети не обладают способностью отфильтровывать информацию, которую им передают взрослые, и полностью доверяют им, они подсознательно подстраиваются под слова и фразы родителей.
Как только ребенок воспринимает сообщение о себе от значимого взрослого, оно становится его представлением о себе и своих способностях. Следовательно, вся информация, которую ребенок слышит о мире, о людях и о себе, оказывает влияние на его дальнейшее самоощущение, отношения с окружающими и его будущее, пишет marieclaire.ru.
Вот несколько примеров фраз, которые следует избегать при общении с детьми:
- "Вот дочь (сын) моей подруги ведет себя хорошо…!" — Этой фразой родители могут питать чувство конкуренции и неуверенности у ребенка. Она не способствует улучшению самооценки ребенка, а создает страх не соответствовать ожиданиям родителей.
- "Прекрати плакать/злиться/переживать по этому поводу" — Все эмоции у детей важны и полезны. Запрещение выражать свои чувства может привести к подавлению эмоций и даже к развитию невроза или депрессии.
- "Ничего толкового из тебя не выйдет, в кого ты такой?" — Эта фраза может передать ребенку сообщение о его неудачности и нежелательности. Ребенок начинает чувствовать себя недооцененным и не любимым.
- "Мы для тебя столько всего сделали, а ты не благодарный(ая)" — Если родители делают что-то ради своего ребенка, то они должны делать это из любви, а не ожидая благодарности в будущем. Эта фраза больше похожа на манипуляцию и внушение чувства вины, чем на заботу о ребенке.