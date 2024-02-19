В Корткеросском районе пожар унес жизни трех человек
- 11:48 19 февраля
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- Елизавета Петрова
Фото ОНДПР Корткеросского района
Пожар унес жизни трех человек в Республике Коми. Об этом сообщают в региональном ГУ МЧС.
17 февраля в 23:24 в Корткеросский пожарно-спасательный гарнизон поступило сообщение о пожаре в двухквартирном частном жилом доме. На место происшествия немедленно выехали пожарные расчеты. Огонь охватил одну из квартир дома.
Прибывшие пожарные обнаружили внутри помещения тела двух мужчин (1958 и 1974 годов рождения) и женщины (1959 года рождения). В результате пожара пострадала площадь в 24 квадратных метра.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Эксперты приступили к проведению проверки для установления точных обстоятельств трагедии.