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В Корткеросском районе пожар унес жизни трех человек

В Корткеросском районе пожар унес жизни трех человекФото ОНДПР Корткеросского района

Пожар унес жизни трех человек в Республике Коми. Об этом сообщают в региональном ГУ МЧС.

17 февраля в 23:24 в Корткеросский пожарно-спасательный гарнизон поступило сообщение о пожаре в двухквартирном частном жилом доме. На место происшествия немедленно выехали пожарные расчеты. Огонь охватил одну из квартир дома.

Прибывшие пожарные обнаружили внутри помещения тела двух мужчин (1958 и 1974 годов рождения) и женщины (1959 года рождения). В результате пожара пострадала площадь в 24 квадратных метра.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Эксперты приступили к проведению проверки для установления точных обстоятельств трагедии.

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