Бог поцелует в обе щечки: Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которых ждет счастье с 21 февраля

Астролог Тамара Глоба представила прогнозы для нескольких знаков зодиака, которым, по её мнению, суждено испытать удачу с 21 февраля. Вот основные прогнозы для некоторых знаков:

Телец: Представителям знака Телец суждено увеличить свою деловую активность и заботы. Успех будет сопровождать их как в командировках, так и в повседневной жизни. Важные звонки и договоренности приведут к благоприятному исходу, а спорные вопросы будут решены в их пользу.