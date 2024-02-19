Бог поцелует в обе щечки: Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которых ждет счастье с 21 февраля
- 13:00 19 февраля
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- Служба новостей
Астролог Тамара Глоба представила прогнозы для нескольких знаков зодиака, которым, по её мнению, суждено испытать удачу с 21 февраля. Вот основные прогнозы для некоторых знаков:
Телец: Представителям знака Телец суждено увеличить свою деловую активность и заботы. Успех будет сопровождать их как в командировках, так и в повседневной жизни. Важные звонки и договоренности приведут к благоприятному исходу, а спорные вопросы будут решены в их пользу.
Близнецы: Для Близнецов прогнозируется удача в путешествиях, особенно в сферах, связанных с личной жизнью или творчеством. Могут возобновиться связи прошлого, а также появиться новые круги общения. Будет прибыль, но она может сразу уйти на различные расходы.
Лев: Львам предстоит засветиться на работе. Они получат возможность освоить важные навыки в своей профессиональной сфере. Также возможно, что родственники будут нуждаться в их помощи.
Важно отметить, что астрологические прогнозы являются субъективными интерпретациями и не имеют научного обоснования. Они могут служить лишь развлекательным или информационным целям, и каждый человек имеет свободу выбора и влияние на свою судьбу независимо от знака зодиака, пишет progorod43.ru.