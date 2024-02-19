В Ухте состоялось открытие центра единоборств и Дома молодежи

Фото пресс-службы главы Коми

В Ухте открыли центр единоборств и Дом молодежи. Об этом сообщают в пресс-службы главы Коми. 17 февраля открылся центр единоборств, который носит имя боксера и участника Олимпийских игр 1996 года Эдуарда Захарова. Название выбирали жители города, предложив около 100 вариантов на русском и коми языках.

Объект построили по федеральному проекту "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография". Строительство комплекса началось в 2022 и было завершено в ноябре 2023-го. Был использован проект повторного применения, объект обошелся почти в 255 миллинов рублей, среди которых средства федерального, республиканского и местного бюджетов.

Общая площадь центра составляет более 2500 квадратных метров, он оснащен двумя просторными спортивными залами. Один из залов предназначен для тренировок по боксу, кикбоксингу и муай-тай, а второй — для дзюдо, самбо, грепплинга и других видов единоборств. В обоих залах есть современные ринги, борцовские ковры, снаряды и другое необходимое оборудование.

В Ухте также открылся Дом молодежи, который стал новым пространством для общения, развития и творчества молодых людей. Он расположен в том же здании, что и центр единоборств, и предлагает современные условия для проведения различных мероприятий, тренингов, мастер-классов и других активностей.

В Доме молодежи есть несколько многофункциональных залов, в которых можно проводить концерты, выставки, образовательные программы, тренинги по личностному росту и другие мероприятия.

Есть также уютное кафе, где можно пообщаться с друзьями и отдохнуть после занятий. В Доме молодежи создана современная студия звукозаписи, где молодые музыканты могут заниматься творчеством и записывать свои треки.