Топ 4 лучших российских кремов, которые заменят уколы ботокса: сотрут морщины с лица

Врач-косметолог Елена Садчикова составила список лучших кремов от морщин российского производства. Она рекомендует покупать средства только в магазинах официальных представителей брендов или в аптеках, чтобы избежать подделок. Вот некоторые из рекомендованных кремов:

Aravia. Anti-age DMAE Cream (720 рублей): Этот крем содержит ДМАЕ и гиалуроновую кислоту. Он может быть использован как для предотвращения появления первых морщин и потери упругости кожи, так и для поддержания здоровья кожи лица, шеи и декольте после 40 лет. Mesopharm. Exfol Active Cream (1740 рублей): Этот крем содержит гликолевую кислоту, которая активно обновляет кожу, уменьшает морщины, уплотняет и уменьшает пигментацию кожи. Mesaltera. Lift Peptide Cream (2300 рублей): Этот крем содержит пептид Matrixyl, который способствует обновлению коллагеновых волокон кожи и уменьшению морщин на лице. Angiopharm. Мультипептидный омолаживающий крем (2900 рублей): Этот крем содержит мультипептидный комплекс, который снижает выраженность морщин на лице и вокруг глаз. Он также направлен на восстановление кровообращения, питание кожи, поддержание микробиома и защиту от внешних факторов окружающей среды.

Важно отметить, что это лишь рекомендации врача-косметолога, и каждая женщина может выбрать крем, подходящий именно ей, учитывая свои индивидуальные потребности и тип кожи, пишет ngnovoros.ru.