Жителей Коми стали чаще приглашать на работу за границу
- 10:02 19 февраля
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- Елизавета Петрова
Жители республики Коми стали все чаще получать приглашения на работу за границей, показывают данные аналитиков с сайта hh.ru, которые изучили тенденции за последний год.
В 2023 году количество резюме местных жителей, получивших предложения о работе за рубежом, увеличилось на 38% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 516 тысяч. Эти приглашения касаются конкретных регионов, указанных в вакансиях, в то время как компании-работодатели могут как быть зарубежными, так и отечественными.
Сравнительно, количество предложений на отечественные вакансии за тот же период увеличилось на 29%. Жители Коми получили более 1,4 тысяч приглашений от иностранных работодателей, что на 26% больше, чем в 2022 году.
Самые частые предложения приходили на вакансии из Казахстана (24% от общего числа), Беларуси (20%), Грузии (16%) и Узбекистана (8%). Также востребованными оказались резюме местных жителей для работодателей из Турции (5%), Армении (3%) и Сербии (2%).
Неожиданно вырос интерес к таким странам, как Эфиопия, Эквадор, Иран, Словения, ЮАР, Босния и Герцеговина: если ранее местных жителей либо не приглашали на работу в этих странах, либо это были единичные случаи, то в 2023 году спрос значительно возрос.
Однако в этом же году жителям Коми не поступило ни одного предложения на вакансии из Швейцарии, Конго и Исландии. Иностранные компании чаще всего обращались с приглашениями к менеджерам по продажам (13,3%) из региона. За год спрос на клиентских менеджеров из России и Коми со стороны иностранных работодателей вырос на 53%.
Также в числе лидеров по приглашениям на работу у иностранных компаний оказались программисты: на них приходилось каждое десятое (11,4%) предложение о работе, и спрос на местных программистов со стороны иностранных компаний увеличился на 65%.
Кроме того, важно отметить, что в 2023 году наблюдался рост интереса к специалистам из Коми в таких областях, как инженерия, маркетинг и финансы, что свидетельствует о повышенной оценке квалификации местных кадров со стороны международных работодателей.