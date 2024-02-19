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Жителей Коми стали чаще приглашать на работу за границу

Жителей Коми стали чаще приглашать на работу за границуФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Жители республики Коми стали все чаще получать приглашения на работу за границей, показывают данные аналитиков с сайта hh.ru, которые изучили тенденции за последний год.

В 2023 году количество резюме местных жителей, получивших предложения о работе за рубежом, увеличилось на 38% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 516 тысяч. Эти приглашения касаются конкретных регионов, указанных в вакансиях, в то время как компании-работодатели могут как быть зарубежными, так и отечественными.

Сравнительно, количество предложений на отечественные вакансии за тот же период увеличилось на 29%. Жители Коми получили более 1,4 тысяч приглашений от иностранных работодателей, что на 26% больше, чем в 2022 году.

Самые частые предложения приходили на вакансии из Казахстана (24% от общего числа), Беларуси (20%), Грузии (16%) и Узбекистана (8%). Также востребованными оказались резюме местных жителей для работодателей из Турции (5%), Армении (3%) и Сербии (2%).

Неожиданно вырос интерес к таким странам, как Эфиопия, Эквадор, Иран, Словения, ЮАР, Босния и Герцеговина: если ранее местных жителей либо не приглашали на работу в этих странах, либо это были единичные случаи, то в 2023 году спрос значительно возрос.

Однако в этом же году жителям Коми не поступило ни одного предложения на вакансии из Швейцарии, Конго и Исландии. Иностранные компании чаще всего обращались с приглашениями к менеджерам по продажам (13,3%) из региона. За год спрос на клиентских менеджеров из России и Коми со стороны иностранных работодателей вырос на 53%.

Также в числе лидеров по приглашениям на работу у иностранных компаний оказались программисты: на них приходилось каждое десятое (11,4%) предложение о работе, и спрос на местных программистов со стороны иностранных компаний увеличился на 65%.

Кроме того, важно отметить, что в 2023 году наблюдался рост интереса к специалистам из Коми в таких областях, как инженерия, маркетинг и финансы, что свидетельствует о повышенной оценке квалификации местных кадров со стороны международных работодателей. 

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