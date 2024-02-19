Жителей Коми стали чаще приглашать на работу за границу

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Жители республики Коми стали все чаще получать приглашения на работу за границей, показывают данные аналитиков с сайта hh.ru, которые изучили тенденции за последний год. В 2023 году количество резюме местных жителей, получивших предложения о работе за рубежом, увеличилось на 38% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 516 тысяч. Эти приглашения касаются конкретных регионов, указанных в вакансиях, в то время как компании-работодатели могут как быть зарубежными, так и отечественными.

Сравнительно, количество предложений на отечественные вакансии за тот же период увеличилось на 29%. Жители Коми получили более 1,4 тысяч приглашений от иностранных работодателей, что на 26% больше, чем в 2022 году.

Самые частые предложения приходили на вакансии из Казахстана (24% от общего числа), Беларуси (20%), Грузии (16%) и Узбекистана (8%). Также востребованными оказались резюме местных жителей для работодателей из Турции (5%), Армении (3%) и Сербии (2%).

Неожиданно вырос интерес к таким странам, как Эфиопия, Эквадор, Иран, Словения, ЮАР, Босния и Герцеговина: если ранее местных жителей либо не приглашали на работу в этих странах, либо это были единичные случаи, то в 2023 году спрос значительно возрос.

Однако в этом же году жителям Коми не поступило ни одного предложения на вакансии из Швейцарии, Конго и Исландии. Иностранные компании чаще всего обращались с приглашениями к менеджерам по продажам (13,3%) из региона. За год спрос на клиентских менеджеров из России и Коми со стороны иностранных работодателей вырос на 53%.

Также в числе лидеров по приглашениям на работу у иностранных компаний оказались программисты: на них приходилось каждое десятое (11,4%) предложение о работе, и спрос на местных программистов со стороны иностранных компаний увеличился на 65%.