В ДТП на усть-куломской трассе пострадала пожилая женщина
- 09:18 19 февраля
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- Елизавета Петрова
В аварии на усть-куломской трассе пострадала пожилая женщина. Об этом сообщает БНК.
18 февраля около 11:40 утра на 203-м километре автодороги Сыктывкар — Троицко-Печорск вблизи населенного пункта Югыд-Яг произошло ДТП.
Водитель автомобиля Renault Duster, мужчина 1984 года рождения, направлялся в сторону Сыктывкара, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В этот момент произошло столкновение с движущимся во встречном направлении микроавтобусом Volkswagen Caravelle.
В результате столкновения пассажирка Volkswagen Caravelle, женщина 1947 года рождения, получила травму грудной клетки. Пострадавшая находилась на переднем пассажирском сиденье и была пристегнута ремнем безопасности, что позволило ей избежать более серьезных травм.
Водитель Renault Duster, мужчина 1984 года рождения, получил незначительные травмы и отказался от госпитализации.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи. Пострадавшая женщина была оказана помощь и от госпитализации она отказалась. По данному факту проводится административное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.