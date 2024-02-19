В ДТП на усть-куломской трассе пострадала пожилая женщина

Фото УГИБДД МВД по Коми

В аварии на усть-куломской трассе пострадала пожилая женщина. Об этом сообщает БНК. 18 февраля около 11:40 утра на 203-м километре автодороги Сыктывкар — Троицко-Печорск вблизи населенного пункта Югыд-Яг произошло ДТП.

Водитель автомобиля Renault Duster, мужчина 1984 года рождения, направлялся в сторону Сыктывкара, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В этот момент произошло столкновение с движущимся во встречном направлении микроавтобусом Volkswagen Caravelle.

В результате столкновения пассажирка Volkswagen Caravelle, женщина 1947 года рождения, получила травму грудной клетки. Пострадавшая находилась на переднем пассажирском сиденье и была пристегнута ремнем безопасности, что позволило ей избежать более серьезных травм.

Водитель Renault Duster, мужчина 1984 года рождения, получил незначительные травмы и отказался от госпитализации.