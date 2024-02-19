Домашние вампиры: топ 6 вещей в доме, которые крадут ваше здоровье день за днем

Какие домашние предметы могут повредить вашему здоровью? Перечислим их все, не забыв о популярных девайсах, очистителях и гигиенических средствах. Вот несколько наиболее опасных предметов, которые могут находиться у вас дома, нанося ущерб вам и вашим близким:

Антипригарная посуда: Антипригарное покрытие в посуде содержит политетрафторэтилен (ПТФЭ), который при нагревании до высоких температур может выделять токсичные газы, связанные с риском развития рака и повреждением органов.