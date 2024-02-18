Астролог Глоба назвала два знака Зодиака, кому 2024 год принесет счастье и богатство

В начале года люди строят планы на новый период. На этом фоне астрологи строят свои прогнозы по знакам Зодиака, чтобы помочь определить, что ждет каждого из нас. По словам российского астролога Тамары Глобы, всех без исключения ждет насыщенный 2024 год. При этом она особенно выделила представителей двух созвездий, указав, что их ждет самый благоприятный период.

Так, для Тельцов, которые решатся на что-то новое, 2024-й год подготовил крупный успех и везение. В это время будут реализовываться все цели и мысли. Тамара Глоба отмечает, что успех принесут вложенные усилия, то, над чем человек работает, во что вкладывает свою энергию. Это период подъема и покорения больших высот.

Лучше всего дела у Тельцов пойдут в начале года, а также во второй половине весны и летом. Период идеально подходит для того, чтобы воплотить в жизнь самые заветные мечты. Во второй половине года представителям этого знака Зодиака будет везти в интеллектуальных проектах. Эта деятельность принесет новых партнеров и хороший доход. В конце года рекомендуется внимательнее относиться к деньгами и даже, возможно, приостановить некоторые проекты.



В это время могут уйти старые друзья, но на их место придут новые, с новыми возможностями и дополнительным доходом. У Козерогов наступило время благоприятных перемен и творческих возможностей. Представителям этого знака Зодиака будет невероятно везти начиная со второй половины года. При этом новые возможности начнут приходить уже с конца весны.