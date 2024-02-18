Народные приметы на 19 февраля: что нельзя делать в день Вукола-телятника, чтобы не лишиться всего
- 18:10 18 февраля
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- Служба новостей
19 февраля по народному календарю отмечается день Вукола-Телятника, или Жуколы. Это знаменательный праздник, связанный с началом весенних отелов у коров, пишет tvsamara.ru.
В этот день наши предки с особой заботой относились к буренкам и новорожденным телятам. Считалось, что святая Агафья покровительствует коровам, а святой Вукол оберегает телят.
Чтобы обеспечить здоровье корове и теленку, в хлеву окуривали чабрецом и проводили обряд "моления молока". После двенадцати удоев, когда молозиво проходило, на молоке варили кашу и зазывали на угощение друзей и родных. Это приносило счастье и здоровье.
Одинокие люди в этот день молились святому Вуколу о скорой встрече со своей второй половинкой.
Приметы, связанные с телятами:
- Запрещалось гладить теленка по спине, чтобы он не заболел.
- Нельзя было рассказывать о теленке, пока он не окрепнет, иначе он мог умереть.
- Запрещалось выносить мусор из дома, если в этот день начинала рожать корова, чтобы роды не были тяжелыми, а теленок родился здоровым.
- Нельзя было продавать молозиво, чтобы не лишить семью благополучия.
- Считалось, что окотившейся кошке в этот день нужно подать еду и заговорить о выздоровлении больного ребенка.
Другие поверья:
- В этот день не советовали давать что-либо из дома (хлеб, деньги, воду), чтобы не отдать прибыль и счастье. Нельзя было топить баню, чтобы не помешать родам у коровы.
- Считалось, что дым от бани можно использовать для приворота. Для этого на него нужно было прошептать заговор и загадать желание.
- Не рекомендовано спрашивать пол будущего ребенка у беременной женщины. Есть мнение, что в таком случае ребенок может родиться с большим родимым пятном.
- 19 февраля запрещено покупать кошельки. В противном случае, вас ждут серьезные финансовые проблемы в будущем, которые могут привести к одиночеству.