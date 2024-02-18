Народные приметы на 19 февраля: что нельзя делать в день Вукола-телятника, чтобы не лишиться всего

19 февраля по народному календарю отмечается день Вукола-Телятника, или Жуколы. Это знаменательный праздник, связанный с началом весенних отелов у коров, пишет tvsamara.ru.

В этот день наши предки с особой заботой относились к буренкам и новорожденным телятам. Считалось, что святая Агафья покровительствует коровам, а святой Вукол оберегает телят.