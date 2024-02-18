"Теперь запрещено". пенсионеров, у которых есть дети или внуки, ждет неприятный сюрприз с 19 февраля

Пожилые люди, имеющие близких родственников, были проинформированы о новой угрозе. С 19 февраля пенсионерам с детьми или внуками следует быть предельно осторожными. Об этом рассказал заслуженный пенсионный эксперт Сергей Власов, пишет progorodsamara.ru.

Согласно его мнению, речь идет о новом виде мошенничества, который набирает популярность в нашей стране. Данная схема хитрая и направлена на граждан с молодыми близкими родственниками.