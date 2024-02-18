Россиян, которые не имеют дохода, кроме пенсии, ждет приятный сюрприз с 19 февраля
- 09:40 18 февраля
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- Служба новостей
Пенсионерам, чьим единственным источником дохода является пенсия, сообщили о важном изменении, которое может затронуть их. Пожилые люди теперь имеют возможность получить новую выплату, и все больше регионов начинают подтверждать это право.
Речь идет о компенсации, которую можно получить для газификации своего жилья. Такую компенсацию уже давно предоставляют гражданам на федеральном уровне, но обычно она доступна только определенным категориям льготников, таким как ветераны или инвалиды, и сумма может достигать 100 тысяч рублей.
Однако в последнее время ситуация в регионах меняется к лучшему, и теперь такое право получают даже обычные пенсионеры. Например, в Якутии начали предоставлять такую возможность пожилым людям, но при определенном, хотя и простом условии.
Местные власти готовы оказать финансовую поддержку пенсионерам для газификации, но только если пожилой человек не работает нигде, кроме получения пенсии.
Среди других условий рассматривается вариант проживания: пенсионер должен жить в квартире или доме один или с неработающими пенсионерами в составе семьи. Общий доход человека, претендующего на выплату, не должен превышать 45 тысяч рублей. Это подходит большинству пожилых граждан. Заявление на получение помощи можно подать с февраля, пишет ngnovoros.ru.