Россиян, которые не имеют дохода, кроме пенсии, ждет приятный сюрприз с 19 февраля

Пенсионерам, чьим единственным источником дохода является пенсия, сообщили о важном изменении, которое может затронуть их. Пожилые люди теперь имеют возможность получить новую выплату, и все больше регионов начинают подтверждать это право.

Речь идет о компенсации, которую можно получить для газификации своего жилья. Такую компенсацию уже давно предоставляют гражданам на федеральном уровне, но обычно она доступна только определенным категориям льготников, таким как ветераны или инвалиды, и сумма может достигать 100 тысяч рублей.